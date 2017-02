Van Kim K tot Johnny Depp: met deze celebs willen we wereldwijd het liefst naar bed

Door: redactie

8/02/17 - 19u29 Bron: Women's Health

Favorieten Kim Kardashian, David Beckham en Kate Middleton © photo news.

Als jij een wildcard van je partner en een ticket richting Hollywood zou krijgen, met welke beroemde celebrity zou je dan wel eens graag een wilde nacht beleven? Sleep Cupid, een online matrassenwinkel, stelde de vraag aan 6.000 mannen en vrouwen wereldwijd, met deze favorieten als resultaat.

De favorieten van de mannen

Emma Watson © photo news.

Bekijken we het lijstje breder, dan zijn vrouwen als Scarlett Johansson, Mila Kunis, Beyoncé en Emma Watson populaire dames voor een droomdate. Ook Ariana Grande en Kate Moss worden vernoemd, net zoals Keira Knightley. Gaan we kijken naar de Europese ondervraagden, dan geeft dat resultaten als Olga Kurylenko en Elsa Hosk. Kurylenko is actrice, die al de rol van Bondgirl vertolkte. Hosk is een Victoria's Secret Angel en dus model.