Gwyneth Paltrow wil dat je je beha verbrandt (om deze hilarische reden)

Door: redactie

3/02/17 - 22u11 Bron: Goop

© Thinkstock.

Gwyneth Paltrow heeft haarzelf overtroffen. Na eerder vreemd seksadvies, raadt ze nu op haar lifestylewebsite Goop lezeressen aan hun beha te verbranden. Niet om op te komen voor vrouwenrechten of te protesteren tegen Donald Trump. Waarom dan wel je lingerie in de fik steken? Om je ex uit je hoofd te krijgen.