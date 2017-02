Goedele Liekens: "Het nieuwe modeverschijnsel: je okselhaar laten staan"

Door: redactie

Als protest tegen het schoonheidsideaal? Om aandacht te vragen voor seksueel misbruik? Of gewoon omdat het 'warmpjes' is? Eén ding is zeker: steeds meer vrouwen laten hun lichaamshaar staan. Seksuologe Goedele Liekens spreekt van een modeverschijnsel: "Het heeft zeker niets met hygiëne te maken, het is een trend."

De maand februari is er eentje vol uitdagingen. Er is (die dekselse) Tournée Minerale, een maand lang geen druppel alcohol, maar het is ook 'Get Hairy February', overgewaaid uit Australië. Boodschap aan de vrouwen dus: leg het scheermesje aan de kant en laat het schaam-, oksel- en snorhaar welig tieren.



Volgens Goedele Liekens is er echt sprake van een trend. Dat heeft ze in een filmpje van de Nederlandse krant 'De Telegraaf' gezegd. "We worden sinds tien, vijftien jaar gebrainwasht dat het vies is je oksel- of schaamhaar te laten staan. In onze contreien is het echt 'not done'." Op sociale media verschijnen de laatste tijd echter steeds meer vrouwen die pronken met hun bosje haar. De reacties lopen erg uit elkaar, maar "we moeten heel goed beseffen dat het máár een modeverschijnsel is. Het heeft niets met bijvoorbeeld hygiëne te maken."



Zeker in London blijkt het een trend te zijn, dat viel Liekens zelf op. "Veel jonge, hippe meisjes à la Miley Cyrus (Amerikaanse popzangeres) zijn fier wanneer ze kunnen zeggen: 'Ik heb mijn okselhaar nog'.



Wat de seksuologe - die het voor wat betreft haar taal niet zo goed kan verbergen dat ze veel met Nederlanders op schok is - er zelf van vindt? "Op zich is het goed dat die keuze er is. Maar ik laat het niet staan: mijn okselhaar is trouwens allemaal weggelaserd."



