Belgisch topmodel openlijk over interseksualiteit: "Ik had lichamelijke kenmerken van een vrouw en man"

Door: redactie

23/01/17 - 19u28

Hanne Gaby Odiele © ELISABETTA FRANCHI.

Het West-Vlaamse topmodel Hanne Gaby Odiele (28) heeft in een interview met USA Today voor het eerst openlijk gezegd dat ze interseksueel is. Dat wil zeggen dat je lichamelijk niet in het standaardhokje 'man' of 'vrouw' valt.

Mensen met de intersekseconditie Androgeen Ongevoeligheid Syndroom (AOS) worden geboren met seksuele kenmerken die geassocieerd worden met beide geslachten. Het meest concrete voorbeeld is wanner het niet duidelijk is of een baby bij de geboorte een grote clitoris of penis heeft. Maar dat is eerder extreem. Hanne Gaby Odiele werd bijvoorbeeld geboren met inwendige teelballen die niet ingedaald waren.



Op tienjarige leeftijd werden die operationeel verwijderd. "Dokters vertelden mijn ouders dat ik kanker kon krijgen als ik ze niet liet verwijderen en ook dat ik nooit zou kunnen opgroeien als een 'normaal' meisje," aldus Odiele aan USA Today. "Mijn toestemming werd niet gevraagd."



Toen ze dertien jaar oud was, kreeg ze pas te horen waarom ze werd geopereerd. "Op een bepaald moment ontdekte ik dat ik geen kinderen kon krijgen (vrouwen met AOS hebben geen baarmoeder en geen eierstokken, waardoor ze onvruchtbaar zijn). Ik wist altijd al dat er iets met mij scheelde."



Fysieke en mentale trauma's

In de jaren vijftig werd het normaal om interseksuele baby's te opereren, zogezegd om de kinderen in hun latere leven verwarring te besparen. Later kwamen steeds meer kinderen naar buiten met verhalen over fysieke en mentale trauma's die ze opgelopen hadden door deze onvrijwillige operaties. En het is daar dat ook Odiele mee zit. Op de operatie zelf heeft ze in principe niets tegen, maar ze heeft het wel moeilijk met het feit dat er nooit toestemming aan haar werd gevraagd. "Ik ben trots dat ik interseksueel ben, maar ik vind het schandalig dat chirurgische ingrepen nog steeds gebeuren zonder toestemming van kinderen."



Mogelijke fysieke gevolgen van een operatie (ook wel interseksuele genitale mutilatie) zijn dat je levenslang hormoonvervangende medicijnen moet nemen, verminderde seksuele gevoelens hebt en ook urineweginfecties en incontinentie. Mentaal voelen veel interseksuelen zicht verraden door hun omgeving, ze krijgen niet de keuze om te zijn wie ze echt zijn. Er wordt een beslissing gemaakt in hun plaats.