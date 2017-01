Vrouwen beleven te weinig plezier aan seks, deze dame gaat daar iets aan doen

Door: ND

19/01/17 - 08u46 Bron: femalesecret.amsterdam

© thinkstock.

Vrouwen genieten te weinig van seks, komen moeilijk of niet klaar en krijgen of nemen de tijd er ook niet voor. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek naar het vrouwelijk orgasme. Marleen Janssen, hoofdredacteur van femalesecret.amsterdam, wil vrouwen daarbij helpen. Zij start vanaf 1 februari De Slaapkamergeluk-Challenge op, die je in 10 lessen (inclusief 'erotisch huiswerk') meer plezier aan seks moet doen beleven.

Over het vrouwelijk orgasme zijn al heel wat liters inkt gevloeid, terwijl de meeste dames er volgens een recente Nederlandse Big O-enquête nochtans niet over kunnen meespreken. Uit een bevraging bij 1.116 respondenten, in opdracht van Female Secret from Amsterdam, blijkt dat de meeste vrouwen niet of nauwelijks klaarkomen. Ook genieten ze te weinig van seks tijdens de daad zelf, en nemen of krijgen ze ook niet de tijd om hier verandering in te brengen.



Kees of Piet is Brad Pitt niet

Dat kan anders, vindt Marleen Janssen, hoofdredacteur van femalesecret.amsterdam. " 'Ik wist natuurlijk wel dat het er in Nederlandse en Vlaamse slaapkamers minder glamourous aan toegaat dan in Hollywoodfilms. Gewone vrouwen hebben gewone lijven en beleven zeker niet het ene na het andere orgasme in een paar seconden. En Kees of Piet heeft na 17 jaar huwelijk meestal ook zijn Brad Pitt-uitstraling verloren. Hoe krijg je het weer lekker en gezellig in bed? Door te snappen hoe je eigen seksualiteit werkt. De Big O-enquête laat zien dat vrouwen er schrikbarend weinig van afweten. En daarom organiseer ik de Slaapkamergeluk-challenge."