Seks en porno: tienermeisjes- en jongens delen dezelfde visie

18/01/17 - 13u55 Bron: Time

Hoewel tienerjongens meer naar porno kijken en er vaker aan denken, blijkt dat jongens en meisjes over hetzelfde fantaseren. Bovendien tonen tienermeisjes meer interesse voor pornografie dan we geneigd zijn te denken. © thinkstock.

Jongeren zijn erachter gekomen dat zowel mannen als vrouwen verlangen naar seks. Volgens een nieuw onderzoek zijn tienerjongens- en meisjes aan elkaar gewaagd op het vlak van seksbeleving.

Hoewel tienerjongens meer naar porno kijken en er ook vaker aan denken, blijkt uit een rondvraag bij 800 Zweedse 16-jarigen dat jongens en meisjes over hetzelfde fantaseren. Bovendien blijken tienermeisjes meer interesse te tonen voor pornografie dan we geneigd zijn te denken.



Seksueel gedrag sterk beïnvloed door porno

Uit de rondvraag bleek dat evenveel meisjes als jongens verklaren dat hun seksueel gedrag enorm beïnvloed is door porno. Minder verrassend is dat tieners die naar porno kijken het fenomeen over het algemeen genegen zijn.



Meisjes hebben meer ervaring

Opmerkelijk is dat één op tien jongens die naar porno kijkt verklaarde minder te kijken dan hij zou willen. Daarnaast bleken de meisjes meer ervaring te hebben dan de jongens op het vlak van orale, anale en vaginale seks.



Beide geslachten bleken in gelijke mate aangetrokken tot onenightstands, groepsseks en buddyseks.



Jongens mogen meer sekspartners hebben

Maar traditionele stereotiepen blijken nog niet uitgeroeid: de tieners, zowel jongens als meisjes, gaan ermee akkoord dat het aanvaardbaarder is dat jongens veel sekspartners hebben dan bij meisjes het geval is.



Niettemin meenden de tieners die seksueel actief waren dat mannen en vrouwen evenveel belangstelling in seks hebben. Dat is volgens de onderzoekers een goede zaak op de weg naar gendergelijkheid.