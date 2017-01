Moeder steekt kersverse mama's die het lastig hebben op prachtige wijze hart onder de riem

Koen Van De Sype

Een moeder van twee heeft een foto gedeeld op haar Instagramaccount over de minder leuke kanten van zwanger zijn. Alexandra Kilmurray uit Fort Lauderdale in Florida toont daarop haar gehavende buik na haar laatste bevalling. "Het heeft 18 maanden geduurd voor ik kon stoppen met huilen", klinkt haar dappere getuigenis. "Maar voor iedereen die hetzelfde meemaakt: niet bang zijn, het gaat over."

"Jullie vragen je waarschijnlijk af waarom ik deze foto deel", steekt ze van wal. "Ik had 18 maanden nodig om dit te kunnen doen. 18 maanden voor ik niet meer begon te wenen telkens ik mezelf in de spiegel zag. 18 maanden om me weer mooi te voelen in mijn vel. Niemand waarschuwt je voor de duistere kant van zwanger zijn en het moederschap. Niemand laat je weten wat de psychische en fysieke gevolgen kunnen zijn."

Alexandra met haar man en kinderen. © Instagram.