Jongen of meisje? Zo kunnen wetenschappers het voorspellen

Door: redactie

17/01/17 - 11u05 Bron: The Independent

© unsplash.

Om het geslacht van een toekomstig kind te bepalen, gaan heel wat fabels en mythes de ronde. Zo zou volle maan vaker voor een meisje zorgen, al is daar geen sluitend bewijs voor. Wetenschappers hebben nu wel op basis van onderzoek een factor ontdekt die het geslacht kan bepalen: de bloeddruk van een vrouw voor ze zwanger is.

Dokters in het Mount Sinai Hospital in Toronto monitorden 1.411 vrouwen, zo'n 26 weken voor de bevalling. Ze ontdekten dat er een verband was tussen bloeddruk en geslacht. "De gemiddelde systolische bloeddruk voorafgaand aan de zwangerschap was hoger bij vrouwen die daarna een jongen kregen," klinkt het.



Onderzoeksleider Dr. Ravi Retnakaran legt uit: "De bloeddruk van de vrouw is tot nu toe over het hoofd gezien als factor die het geslacht van de baby kan bepalen. Dit nieuwe inzicht kan implicaties hebben voor ons begrip van de verschillen in het aantal jongens en meisjes dat geboren wordt op de wereld."



Er wordt in de studie niets gezegd over het moedwillig beïnvloeden van de bloeddruk om zo het gewenste geslacht te krijgen. Er wordt alleen gemeld dat bloeddrukverschillen waarschijnlijk ontstaan door omgevingsfactoren. Het gaat overigens maar om een heel klein verschil.