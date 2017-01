Daarom schreven 2.800 mensen zich in voor nieuwe seizoen Blind Getrouwd

Door: redactie

Op maandag 30 januari start het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd' op VTM. Maar liefst 2.800 singles schreven zich deze keer in voor het programma en dat verbaast relatie-experte Margo Van Landeghem niet. "De eerste reeks bracht één koppel voort, wat wanhopig zoekende singles niet ontgaan is. Iederéén wil de nieuwe Stijn en Nuria worden."

Zij stelt vast dat de zoekende single er steeds minder vlot in slaagt iemand te vinden om lief en leed mee te delen. In aflevering één van het tweede seizoen van 'Blind Getrouwd' zegt één van de acht trouwers dit: "Ik heb altijd een lief gezocht op intuïtie - verliefd worden en zo. En je ziet waar het mij gebracht heeft. Daarom dacht ik: laat ik het nu eens met hulp van de wetenschap proberen."



Van Landeghem begrijpt het maar al te goed: "We geloven graag dat singles happy zijn, dat ze flierefluiten en elk weekend een onenightstand hebben. Maar dat willen mensen niet: ze willen een duurzame relatie, met iemand met wie ze na het werk in de zetel kunnen zitten en hun hart luchten over hun dag. En probeer maar eens iemand nieuw te ontmoeten als je een job en een vaste vriendenkring hebt en niet zo veel uitgaat."



