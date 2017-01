Gwyneth Paltrow geeft opnieuw vreemd en duur seksadvies, wij hebben een gratis alternatief

Door: redactie

Met kerst moest iedereen van Gwyneth Paltrow naar een seksclub, je mag alleen eetbaar glijmiddel gebruiken van de actrice, masturberen doe je dan weer met een gouden dildo en je vagina laat je best regelmatig stomen. De Amerikaanse geeft kortom te pas en te onpas vreemde sekstips en daar voegt ze nu nog eentje aan toe.

Yoni eieren. © Instagram @karaindrops.

Op haar lifestylewebsite Goop, waar ze in de zomer nog afstand van wou nemen, raadt ze vrouwen aan om stenen van jade, of ook wel yoni eieren, in te brengen in hun vagina. Dit zou de spieren van je bekkenbodem verstevigen, en zijzelf is er alvast grote fan van. Naast getrainde spieren moet het inbrengen van een ei ook voor hevigere orgasmes zorgen. Klinkt vreemd, maar het is al eeuwen een traditie in China. Totaal van de pot gerukt is deze sekstip dus niet.



Gratis alternatief

Wél ben je een fortuin kwijt aan zulke eieren. Ongetwijfeld geen probleem voor Gwyneth, maar niet iedereen kan een paar honderd euro uitgeven aan een stenen ei. Gelukkig kun je ook kegeloefeningen doen om je bekkenbodemspieren te trainen en zo de intensiteit van je orgasmes te verhogen. Hoe dat dan net in zijn werk gaat?



Wij leggen kegeloefeningen stap voor stap voor je uit. De naam komt trouwens van Kegel, een gynaecoloog die de oefeningen voor de bekkenbodemspieren bedacht.



1. Opwarmertje

Je heupen ontstressen zal de bloedstroom naar je bekken en vagina bevorderen. Doe daarom volgende oefening als opwarmertje: sta recht met je benen lichtjes gespreid en kantel je bekken naar voor en naar achter. Span tijdens de voorwaartse beweging je bekkenbodem- en bilspieren op en adem uit. Laat alles opnieuw ontspannen bij de achterwaartse beweging en adem in. Herhaal de oefening 8 keer traag en 8 keer snel.



2. Hipster

Doe dezelfde oefeningen als hierboven, maar beweeg je heupen van links naar rechts in plaats van van voor naar achter. Herhaal ook hier de beweging 8 keer traag en 8 keer snel.



3. Serpent

Beweeg nu je heupen 8 keer in dezelfde richting (bijvoorbeeld eerst links) en wissel daarna om. Zorg ervoor dat je lage buikspieren en bilspieren de hele tijd intens opgespannen worden.



4. Klassieke kegel

Deze oefening kan je staand, zittend of liggend doen. Trek je bekkenbodemspieren 4 tot 8 keer samen en hou de spanning bij de laatste samentrekking tien tellen aan voor je alles weer ontspant. Je bekkembodemspieren vinden is erg makkelijk: het zijn de spieren die je gebruikt als je tijdens het plassen ineens je plas ophoudt. Je kan deze training op elk moment toepassen: tijdens het tanden poetsen, elke keer je in de wagen op je rem gaat staan, noem maar op. Je kan het makkelijk opnemen in je dagelijkse routine.



5. Brug

Ga op je rug liggen met gebogen knieën en je voeten plat op de grond op heupwijdte. Laat je armen gestrekt naast je lichaam liggen. Hef je bekken van de grond en span daarbij je bekkenbodemspieren samen. Houd tien tellen aan. Blijf de spanning behouden tot je de rug de grond opnieuw raakt en ontspan. Voor een pittigere versie van de brug, kan je nog één been van de grond heffen en 5 keer op en neer bewegen zonder de grond te raken, terwijl je bekken opgespannen in de lucht blijft.



6. Zijdelingse hefboom

Ga op je zij liggen met je onderste knie lichtjes gebogen en je bovenste been gestrekt. Beweeg dat been 5 keer op en neer en span bij elke opwaartse beweging je bekkenbodem op. Draai vervolgens op je andere zij en herhaal.



7. Vlinder

Leg je op je rug met je knieën gebogen en naar je borstkas toe getrokken. Plooi je gebogen benen nu open zover je kan. Adem in, trek je bekkenbodemspieren samen en kantel je bekken lichtjes voorwaarts. Ontspan je spieren terwijl je je benen opnieuw naar het midden brengt. Doe 3 setjes van 5 herhalingen.



8. Kus

Deze oefening kan je doen tijdens het vrijen en werd in de intro al even aangehaald. Bij pompoir, ook wel karezza of vaginale kus genoemd, moet je jezelf concentreren op het creëren van korte pulsen rond de penis van je partner door herhaaldelijk je seksspieren samen te trekken.