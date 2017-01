Cijfers tonen aan: derde huwelijken vaker sneller stuk dan eerste

Nadine Van Der Linden

Helmut Lotti en Jelle Van Riet. © belga.

Drie keer getrouwd, drie keer gescheiden: het parcours van Helmut Lotti, die zopas zijn breuk met Jelle Van Riet bekend maakte, is niet doorsnee, maar ook weer niet zo uitzonderlijk als men zou denken. 'Derde huwelijken' hebben namelijk geen al te beste prognose: ze gaan vaker en sneller stuk dan eerste en tweede huwelijken. Scheiden doet opnieuw scheiden.

Derde huwelijken zijn in Vlaanderen niet zo courant. Om een idee te geven, aan de hand van cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering: in 2011 waren er in Vlaanderen 1.227.461 mannen in een eerste huwelijk, terwijl er 11.123 in een derde huwelijk zaten, of ruim 100 keer minder. De tweede huwelijken zitten daartussen: 126.167. Overigens zijn er ook mannen die zich een vierde en vijfde keer aan de huwelijksboot wagen, maar dan komen we echt in de marge: 878 mannen waren in 2011 een vierde of vijfde keer getrouwd.



Kijken we nu even naar de slaagkansen. Nemen we een man die gehuwd is in de jaren 80, zijn eerste huwelijk. Na 20 jaar blijkt 25% van deze mannen gescheiden. Maar nemen we nu dat het zijn dérde huwelijk was: dan blijkt na 20 jaar liefst 35,3% van deze mannen gescheiden. De gemiddelde duur van het huwelijk is ook korter. Bij een eerste huwelijk, bijvoorbeeld afgesloten in de jaren 80, is de helft gescheiden na 13 jaar. Bij een derde huwelijk is de helft gescheiden na 10 jaar en 5 maanden. Conclusie van de Vlaamse regering, na dat studiewerk: "Tweede en derde huwelijken zijn minder stabiel dan eerste huwelijken."



