Zo realistisch zijn romantische komedies echt

16/01/17 - 15u05 Bron: Bustle

Screenshot The Holiday met Jude Law en Cameron Diaz © Imdb.

Op koude winterdagen is het heerlijk wegzwijmelen met een warm dekentje en pakweg The Holiday, de romcom waarin de filmindustrie ons een sprookjesachtig beeld van de liefde ophangt. Je hebt misschien in het echte leven al ondervonden dat het romantische parcours niet altijd rozengeur en maneschijn is, en datingapp Sapio staaft dat nu ook met gegevens.

In welke mate verschilt het beeld dat romantische komedies over de liefde ophangen van de realiteit? De datingapp Sapio ging op zoek naar het antwoord, door 150 klassieke romcoms te gaan vergelijken met een ondervraging bij 1.000 Amerikanen over hun liefdesleven. Het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat het echte leven net iets minder rooskleurig is dan het ideale plaatje dat vaak in films wordt opgehangen. Maar er zijn wel een aantal interessante vaststellingen. Lees ook De series die je kijkt bepalen je visie op het leven

