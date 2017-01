7 gekke huwelijkscontracten van de sterren

© anp.

Een huwelijk is een van de meest romantische gebeurtenissen, maar als je een paar miljoen of meer waard bent, denk je ook maar beter even aan het financiële aspect ervan. Dat is waarom de meeste beroemdheden een huwelijkscontract lieten opstellen, en daar staan soms de gekste dingen in.

1. Kim Kardashian en Kanye West

Vreemd genoeg bevat het contract tussen het beroemde koppel geen clausules over hun kinderen en wie het hoederecht krijgt, maar er staat wél in dat mama Kris jenner geen carrièrebeslissingen mag nemen die Kim en Kanye zouden beïnvloeden - wat dat ook moge betekenen. Verder krijgt Kim bij een scheiding 1 miljoen dollar voor elk jaar dat ze met Kanye getrouwd was, en mag ze haar trouwring en alle cadeaus houden.



2. Mark Zuckerberg en Priscilla Chan

Vreemd genoeg gaat het contract tussen deze twee niet echt over geld. Wél staat erin dat Priscilla 100 minuten per week met Mark mag doorbrengen en recht heeft op één date per week. Tijdens die date mag geen van de twee inloggen op Facebook.



3. Katie Holmes en Tom Cruise

Intussen zijn ze al even gescheiden, en dat heeft Katie geen windeieren gelegd. Ze had bij de breuk recht op 3 miljoen voor elk jaar dat ze met Tom getrouwd was (15 miljoen in totaal), het hoederecht over dochter Suri én 400.000 dollar aan kindergeld per jaar. Had ze het 11 jaar volgehouden, dan had ze recht gehad op de helft van Toms geld. © ap.