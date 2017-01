Deze typische 'vrouwendingen' doen mannen stiekem ook graag

© thinkstock.

Woon jij samen met man-, vriend- of broerlief? Dan is de kans groot dat je een échte man in huis hebt rondlopen. Eentje die de toiletbril nooit naar beneden doet, zijn schoenen overal laat slingeren en niet weet hoe een wasmachine er van binnen uitziet. Maar ook eentje die stiekem met zijn vingers in je dure nachtcrème zit en ook wel eens een roze cocktail wil in plaats van een pintje. Want ja, mannen zouden ook wat vaker 'vrouwendingen' willen doen. En die deelden de heren maar al te graag op reddit.

Leggings "Ik heb fleece ondergoed gekocht, een beetje het mannelijke equivalent van leggings. Ik heb mijn vrouw eerlijk verteld dat ik nu helemaal begrijp waarom ze zo vaak mogelijk in yogabroeken of leggings rondloopt."



Of iemand anders: "Ik heb ooit eens een weddenschap verloren en moest me verkleden als een prinses. Mijn god, die leggings waren zo heerlijk warm dat ik er verschillende heb gekocht. En ik heb het nooit meer koud als ik naar buiten moet. Uiteraard draag ik er wel een broek overheen." Lees ook Facebook bant groep waar mannen naaktfoto's van sekspartners delen (maar de strijd is nog niet gestreden)

Breien "Ik ben een paar weken geleden begonnen met breien. Mijn sjaal wordt de beste ooit. En ik doe het zelfs op de trein. Als ik een uurtje tijd heb, zet ik mijn hoofdtelefoon op en brei ik helemaal tot we in een andere stad zijn."



"Zeker doen," reageert iemand anders. "Bovendien zijn het de beste cadeautjes. Vooral omdat ze ook zoveel tijd in beslag nemen, zijn ze zo betekenisvol. Ik heb een babydekentje gemaakt voor een vriendin. Het heeft me 8 maand gekost, maar het was het helemaal waard toen ze zich realiseerde dat ik er bijna heel haar zwangerschap aan gewerkt had. En je kan helemaal zelf het gewicht en de warmte van het dekentje bepalen."

Gezichtsmaskers "Op een avond wou mijn vriendin een gezichtsmasker aanbrengen. Ik dacht: waarom mag mijn huid niet glad en zacht aanvoelen? Nu ben ik verslaafd en doe ik het twee keer per week."

Ruiken naar bloemetjes "Heel eenvoudig: vrouwen ruiken zo goed! Ik wou dat ik kon ruiken als een bloemenperkje zonder dat iemand mij veroordeelt."

De kleine lepel "De kleine lepel zijn. Soms ik wil ik diegene zijn die geknuffeld wordt."



"Ja, en dan krijg je geen haar in je gezicht wanneer je vriendin zich plots beweegt," reageert iemand anders.

Huppelen "Het is snel en efficiënt. Sneller dan wandelen, minder vermoeiend dan lopen."

Mannen beoordelen "Wanneer vriendinnen een man voorbij zien lopen en zeggen "oh die ziet er goed uit", gewoon mee discussiëren zonder dat het ongemakkelijk wordt. Ja, ik ben hetero, maar als een andere man knap is, mag ik dat toch gewoon zeggen?"