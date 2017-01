Het mirakel van borstvoeding, dat ziet er zo uit

Een video van een druppeltje borstmelk onder de microscoop toont hoe bijzonder en uniek dit is. De Amerikaanse Jansen Howard maakte en deelde de unieke beelden omdat ze zelf zo onder de indruk was van wat zij "het vloeibare goud" noemt.

"Dit is borstmelk in beweging", aldus de moeder van een dochtertje van 11 maanden. "Dankzij mijn vader die dagelijks als laborant bloed onder de microscoop bestudeert, kon ik het mirakel van borstvoeding vastleggen. Moedermelk is perfect op maat gemaakt van wat mijn baby op dat moment nodig heeft", schreef de mama op Facebook. De video werd intussen al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken.



Aan de nieuwswebsite The Huffington Post vertelde Jansen dat ze de video maakte toen haar dochtertje ziek was en waarom dat zo belangrijk was. "Ik had gehoord dat borstvoeding constant van samenstelling verandert. Afhankelijk van wat je kind op dat moment nodig heeft, veranderen de verhoudingen van actieve bestanddelen. Als je baby ziek is bijvoorbeeld, dan zitten er bijvoorbeeld meer antilichamen om het immuunsysteem sterker te maken."



"Mijn moeder vecht momenteel tegen kanker, dus kijken we met heel de familie regelmatig naar haar bloed onder de microscoop om de aantallen van haar witte bloedcellen op te volgen. "Toen ik in een artikel las dat één druppeltje borstvoeding tot een miljoen witte bloedcellen kan bevatten, wilde ik dat met mijn eigen ogen zien. Mijn familie en ik waren allemaal onder de indruk van hoe mooi het was." De moeder deelde het filmpje op borstvoedingsgroepen op Facebook, en zo gingen de beelden al snel viraal.



Howart houdt zich ook bezig met kunst. Ze vond haar borstvoedingervaring zo indrukwekkend dat het haar inspireerde om er kunst van te maken. Ze hoopt dat ze met haar werken andere mama's kan aanzetten om dit mirakel zelf eens mee te maken.