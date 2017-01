8 redenen waarom partners hun geliefde bedriegen

Door: redactie

Gisteren was dé dag waarop de meeste mensen een affaire beginnen, dat meldt Gleeden, een Franse datingsite voor wie een avontuurtje buiten zijn of haar relatie zoekt. Maar waarom gaan we nu massaal vreemd? De Amerikaanse klinische psychologe Barbara Greenberg legt de vaakst voorkomende redenen uit waarom mensen hun relatiegeluk plots elders gaan zoeken.

1. Soms word je verleid door een andere persoon omdat de plotse interesse in jou je ego streelt. Een kwetsbaar persoon, door bijvoorbeeld relatieproblemen, zal makkelijker reageren op vleierij en zal sneller toegeven aan verleidingen. Velen kunnen hieraan weerstaan omdat ze weten hoe verwoestend de gevolgen zijn, maar sommigen bezwijken toch. Hoewel een affaire op korte termijn spannend is en je leven boost kan geven, betekent zo'n scheve schaats op lange termijn vaak heel wat stress.



2. Hoe ouder we worden, hoe vaker we terugkijken op ons leven en wat we gemist hebben. Sommigen beginnen dan een nieuwe hobby, anderen gaan de sportieve toer op om een radicale bocht in hun leven te maken. Wie dat gevoel op seksueel of relationeel vlak heeft, zal met een nieuwe flirt proberen verloren tijd goed te maken. Ook een ingrijpende gebeurtenis, als het overlijden van een ouder, kan de reden achter een affaire zijn. Hierdoor ga je namelijk je leven evalueren en besluiten dat het tijd voor verandering is. © Thinkstock.

3. Je moet het ook niet altijd te ver gaan zoeken: sommige mensen zijn narcistisch en hebben het gevoel dat zij de regels niet moeten volgen. Oké, ze hebben trouw gezworen aan hun partner, maar dat was langs geleden en ze menen dat die regels niet van tel zijn voor hen. Wat niet weet, niet deert, is hun motto. Deze bedriegers zijn vooral met hun eigen geluk bezig.



4. Er zijn ook mensen die met een affaire een signaal willen geven: ons huwelijk zit scheef. Dan is het belangrijk dat je als koppel de relatie bestudeert en een verdere aanpak bespreekt. Jullie zullen samen moeten beslissen: gaan jullie ervoor en zijn jullie er bereid aan te werken? Of zetten jullie er een punt achter? Relatietherapie kan dan de oplossing bieden.

5. Iemand die op de rand van een depressie staat, kan een affaire als antidepressivum gebruiken. Een stiekeme relatie klinkt wel leuker dan professionele hulp zoeken, niet?



6. Aandachtszoekers hebben vaak niet genoeg aan één partner. Als het nieuwe eraf is, zoeken ze die aandacht bij een andere persoon. Vaak gaat het om mensen die weinig zelfvertrouwen hebben en die de ene affaire aan de andere rijgen.