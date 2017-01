Creepy: zo weet Facebook of je een relatie hebt of niet

Door: ND

Deel jij bewust geen relatiestatus op Facebook - al was het maar om dat pijnlijke moment te mijden waarop je 'in een relatie' naar 'single' moet veranderen? Toch kan Facebook achterhalen of jij al dan niet vrijgezel bent. In een studie van Facebook die ze "The Formation of Love" doopten, verklaren ze hoe ze jouw liefdesleven analyseren.

Als jij dacht je privégegevens netjes af te schermen, dan vindt Facebook wel een achterpoortje om toch zoveel mogelijk over jou te weten te komen. In een studie onder de noemer "The Formation of Love", gingen wetenschappers op zoek naar gemeenschappelijke kenmerken tussen profielen die recent hun status hadden veranderd van "vrijgezel" naar "in een relatie". Ze vroegen aan die profielen wanneer hun relatie exact gestart was, en analyseerden de Facebookposts van die gebruikers tot 100 dagen voor de relatie begon.

