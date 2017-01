Waarom je vandaag het meeste kans maakt om bedrogen te worden

Door: redactie

9/01/17 - 13u00

Koppels plannen best vanavond een gezellig onderonsje, zo ben je zeker wat de ander vandaag precies uitspookt. Volgens de Franse datingwebsite Gleeden is 9 januari namelijk de dag waarop de meeste getrouwde mannen en vrouwen een buitenechtelijke relatie beginnen.

Gleeden, een datingwebsite specifiek voor mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een avontuurtje met iemand anders dan hun partner, ging na in welke maand de meeste inschrijvingen gedaan worden. Daaruit blijkt dat januari met stip de populairste maand is om op zoek te gaan naar een slippertje. Het aantal inschrijvingen stijgt in de eerste maand van het jaar namelijk maar liefst met 320 procent.



Meer dan 70 procent van de buitenechtelijke relaties zou dan ook in januari beginnen. Vooral de tweede maandag na Kerstmis, 9 januari dus, is een hoogdag voor het vormen van buitenechtelijke koppels. Hoe dat komt? Uit een rondvraag bij hun meer dan 3 miljoen leden blijkt dat de meerderheid vooral op zoek is naar "meer vrijheid".