Nederlandse Truus (91) zoekt een lief: "Liefst een marinier die mijn rolstoel kan duwen"

Op liefde staat geen leeftijd, dat vindt ook de 91-jarige Truus uit Nederland, die zich erg verveelt in het bejaardentehuis sinds de dood van haar man. Daarom gaat ze op zoek naar een nieuwe liefde, "liefst een marinier van 65", klinkt het. Haar kleindochter Renate Beense helpt in de zoektocht naar de geschikte man, en maakte er het fotoproject "Truus zoekt verkering" van.

"Truus zoekt verkering" is het fotografieproject van Renate Beense (41), die niet alleen mooie foto's van haar oma neemt, maar in één moeite mee haar aan een nieuw lief wil helpen. Oma Truus (91) verloor haar man al enkele jaren geleden, en verveelt zich nu in het bejaardentehuis. Terwijl ze net wel kan genieten van de nodige aandacht, en dat mist ze.



"Laatst zat ze met de werklui in het tehuis te flirten," vertelt Renate. "Ze waren de helft van haar leeftijd, maar het kon haar niks schelen." Zelf merkt Renate ook hoe moeilijk het is om iemand te vinden, en "oma's kunnen niet eens tinderen". Daarom kunnen geïnteresseerde kandidaten contact met haar opnemen via een e-mailadres, waarna zij bemiddelt.



Truus houdt van haken, sjoelen en Sisi drinken. Ze wil graag een liefde die uit vriendschap ontstaat. En als ze écht zou mogen kiezen. "Liefst een marinier die een beetje jong is, zeg 65, zodat hij mijn rolstoel kan duwen." Geïnteresseerden in liefde of vriendschap kunnen mailen naar Renate op truuszoektverkering@gmail.com, of je kan het mooie project ook gewoon volgen op de Facebookpagina.