"Denigrerend en vrouwonvriendelijk": mannen delen foto's van onenightstands

© Thinkstock.

Duizenden mannen nemen stiekem naaktfoto's van hun sekspartners en delen deze snapshots op geheime Facebookgroepen als Babylone 2.0 en Garde Ta Pêche. De andere leden kunnen dan naar hartenlust commentaar geven op de prooien. Waarom ze zich daarmee bezighouden? Voor de lol. De Belgische blogster Chrystelle wil alle dames waarschuwen voor deze praktijken en vraagt zich af waarom deze heren de nood voelen om een seksuele gelijke te vernederen.

© Facebook.

Het principe is erg eenvoudig, maar daarom niet minder schokkend. Mannen nemen een foto van hun sekspartner waarmee ze gedurende een of meerdere nachten een avontuurtje hebben beleefd. De dame in kwestie weet vaak niet eens dat de man een foto nam. Ze wordt dus zonder dat ze het zelf weet virtueel aan de schandpaal genageld.



Chrystelle van de blog Two girls one mag heeft het over twee groepen Babylon 2.0 en Garde Ta Pêche, maar er zijn er ongetwijfeld wel meer. Je kan jezelf niet lid maken, je moet uitgenodigd worden door iemand die al lid is. Zo blijven deze pagina's geheim. Maar het ziet er naar uit dat de initiatiefnemers niet zo kieskeurig zijn op wie ze toelaten, want Babylon 2.0 heeft intussen bijvoorbeeld al meer dan 50.000 leden.



En alsof de foto's nog niet erg genoeg zijn, hanteren de gebruikers een respectloze en vernederende pen. Zo zegt één van de mannen bij de foto van een oudere vrouw: "Gewoon eentje om aan mijn lijstje toe te voegen. Ik ben 27 jaar, en ik kon deze 44-jarige niet weigeren, gewoon omdat het iets was dat ik aan mijn cv kan toevoegen. Verouderde huid, check. Maar ze schuwt geen uitdaging."