"Het was het lot" - grenswachter vindt liefde in armen van vluchtelinge

3/01/17 - 18u50 Bron: BBC, Al-Monitor

Noora Arkavazi en Bobi Dodevski © afp.

Het was een regenachtige dag in maart en Bobi Dodevski had een dagje vrij. Maar daar besliste het lot anders over. De 35-jarige grenswachter moest invallen voor een collega en ontmoette zijn droomvrouw: een Iraakse vluchtelinge.

Ziek Hij zei 'maak je maar geen zorgen, alles zal heel goed zijn in je leven Noora Arkavazi "Ik had een eenvoudige droom om met mijn familie in Duitsland te wonen," vertelt Arkavazi, "ik verwachtte hier geen grote verrassing".



De vrouw spreekt zes talen en bij aankomst aan de grenspost werd ze doorverwezen naar Dodevski, omdat hij ook Engels spreekt. Hij zorgde er meteen voor dat Arkavazi's verzwakte moeder medische verzorging en dekens kreeg.



"De eerste keer dat ik de grens overstak, had ik erg hoge koorts en ik was meermaals gevallen. Bobi stuurde onmiddellijk het Rode Kruis om me te redden," aldus de vrouw. "Hij zei 'maak je maar geen zorgen, alles zal heel goed zijn in je leven", herinnert ze zich, terwijl ze lacht over de manier waarop hij zijn ogen niet van haar kon afhouden.

'Verstand gestolen" "Ik denk dat je verliefd bent en dat iemand hier aan de grens je verstand gestolen heeft" Dodevski probeerde professioneel te blijven, zegt hij, maar een vrouwelijke collega had al snel in de gaten dat hij verliefd was. Arkavazi herinnert zich dat een collega van de man hem zei: "Oh, ik denk dat je verliefd bent en dat iemand hier aan de grens je verstand gestolen heeft. Daarna sprak ik met hem en het voelde alsof iets me verlichtte. Ik wilde meer met hem praten."



De grenswachter, die al twee huwelijken achter de rug heeft, windt er geen doekjes om: "Ik zie veel, heel veel meisjes - misschien een beetje mooier, dan Noora. Maar ik zie iets bijzonders in Noora's ogen en ik zei: 'Dit is het. Ik moet Noora hier hebben om mijn vrouw te worden!" © afp.

Huwelijksaanzoek © afp. Toen ze herstelde van haar ziekte, begon Noora het lokale Rode Kruis te helpen en kreeg ze de kans om Bobi beter te leren kennen. Hij nam haar en haar moeder mee naar de markt om kleren en eten te kopen. Noora was ontroerd door de manier waarop hij speelde met de migrantenkinderen.



En toen, tijdens een etentje in april, stelde Dodevski de grote vraag. "Ik zei hem: 'Nee, je maakt een grapje'", vertelt Noora, "maar hij herhaalde dit misschien wel tien keer: 'Wil je met me trouwen?'".



Ze zei 'ja', maar was bezorgd om de reactie van haar ouders over haar huwelijk met een niet-moslim. "Ik heb voor mijn leven een goede man gekozen en ik zal met hem trouwen. Ik wil niet met iemand anders trouwen", vertelde ze hen. Maar haar ouders waren heel zenuwachtig en boos, herinnert ze zich. Over haar familie vertelt ze verder liever niets, behalve dat ze veilig Duitsland wisten te bereiken.