Moeder-dochterliefde: moeder stopt met werken om samen wereld rond te reizen

Amper 42 was ze, toen Evie Farrells beste vriendin overleed aan kanker. Een wake-upcall voor Evie, die besefte dat het leven veel te kort is. Die 20.000 euro die ze opzij had staan, gaf ze dan ook niet zoals gepland aan een nieuwe keuken, maar een wereldreis met haar vijfjarige dochtertje Emily.

Zelf werkte Evie als diplomatiek consultant in Sydney op het moment dat haar vriendin overleed. Meteen daagde het besef dat het leven veel te kort is en meer inhoudt dan je dagen doorbrengen aan een bureautje. En dus trok ze in februari 2016 haar stoute schoenen aan en vertrok ze met haar dochtertje Emily met de noorderzon.



"Het verlies van mijn vriendin was een keerpunt. Het was een herinnering dat je moet genieten van het leven, dat er meer is dan geld verdienen. Ondertussen hebben we al meer dan een heel jaar gereisd, en geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om terug naar mijn vroegere leventje te gaan."



Van Bali tot Borneo, Thailand, Vietnam, Parijs en Londen: ze hebben al dertien landen bezocht. Ondertussen moet Emily natuurlijk ook wel haar naar school gaan, afhankelijk van waar ze zich bevinden. Maar terug huiswaarts keren naar Australië? Daar denken ze nog niet aan.