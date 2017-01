Waarom gisteren de populairste dag was om van bil te gaan

Door: ND

3/01/17 - 11u00 Bron: The Mirror UK

© thinkstock.

Heb je het gisterenavond gezellig gemaakt tussen de lakens? Dat zou statistisch kunnen kloppen, want volgens een Britse enquête is 2 januari om 22u36 het populairste tijdstip om het bed met elkaar te delen. Deze National Baby-Making Day, zoals de Britten die doopten, zorgt bijgevolg voor een piek in de geboortecijfers in september.

Voor koppels die een kind willen krijgen, is deze periode populair om een poging te wagen in de slaapkamer. Gisterenavond, 2 januari om 22u36 om precies te zijn, is het vaakst voorkomende moment van het jaar om zwanger te proberen raken, zo concludeert een Britse enquête van Channel Mum bij 2.139 koppels. Het feesten en drinken is voorbij, en geliefden nemen nog even de tijd om bij elkaar te zijn voor de vakantie erop zit. 70% van de ondervraagden geeft aan om op de avond van 2 januari rond 22u36 seks te hebben. Lees ook Met dit accessoire kan je via je gsm iemand kussen

Intieme dagen De feestdagen en eindejaarsperiode blijken hoe dan ook een goede periode om wat meer intimiteit tussen de lakens te hebben. 58% geeft aan dat ze rond de kerstdagen meer seks hebben dan gewoonlijk, doordat je ook meer tijd samen doorbrengt, je dichter naar je partner toegroeit of - de minder romantische versie - 'meer drinkt', zoals sommigen aangeven.