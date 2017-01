Met dit accessoire kan je via je gsm iemand kussen

Door: ND

2/01/17 Bron: Nsmbl

Een emoticon versturen die een kusje geeft, het is toch niet hetzelfde als the real deal. Een team computerwetenschappers aan City University Londen wilde daar iets aan doen, en zij stampten het apparaat en de app Kissenger uit de grond. Een kusje ontvangen van je geliefde via je smartphone? Het kan nu ook echt.