"Brief aan een lafaard": vrouw komt erachter dat haar vriend al getrouwd is



2/01/17 - 18u00



Ze waren gelukkig. Ze deelden lief, leed en de lakens met elkaar. Ze zouden samen naar Melbourne verhuizen, trouwen, aan hun leven samen beginnen. En dan vindt ze, amper drie dagen voor Nieuwjaar, een brief. Getiteld 'De Waarheid'. Waarin hij vertelt hoe hij haar twee jaar lang belogen heeft, hoe hij al die tijd een andere vrouw had.

En dus kroop ze maar zelf in haar pen.



"Een open brief aan een lafaard"



"Twee dagen geleden schreef je me een brief, getiteld 'De Waarheid'. Je legde uit hoe je me twee jaar lang belogen hebt, en praatte goed waarom je nooit verteld hebt dat je getrouwd was met iemand anders, samenwoonde met haar. Je noemde het 'De Waarheid'. Maar dat zou ik graag verbeteren. Dit is 'De Echte Waarheid'.



Je bent een leugenaar. Je hebt ervoor gekozen iedere ochtend te liegen zodra je wakker werd. Ie-de-re ochtend. Omdat je zelfzuchtig bent. Je wou dat ik van jou was, en je wist dat ik nee zou zeggen als ik de waarheid wist. Je had gelijk. Ik heb je zo vaak gezegd dat ik van je hield. Maar weet je wat? Ik neem mijn woorden terug. Ik hield niet van je. Ik hield van de Valse Jij. Hij was een goede kerel. Jij niet.



Je deed me geloven dat we een toekomst hadden. We planden ons huwelijksfeest samen. Zonder dat we echt verloofd waren. En nu weet ik waarom.



De waarheid is dat ik oprecht begon te geloven dat we samen gelukkig zouden worden. Omdat we dat zo besproken hadden. Samen. Je liet me geloven dat onze lange afstandsrelatie zou uitmonden in een eigen huis, dat we samen zouden reizen en later in de buurt van mijn familie zouden gaan wonen. Omdat je hen zo graag had. Allemaal leugens. Eén week voordat ik naar Melbourne zou verhuizen om permanent bij jou te zijn, besloot je om me 'De Waarheid' te vertellen. En laten we eerlijk zijn: dat deed je alleen omdat je geen andere uitweg zag. Als ik niet zou verhuizen, zou je me nu nog steeds beliegen.