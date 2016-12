Door: redactie

31/12/16 - 11u15

Er was weer heel wat moois te zien gisteren in 'Belgium's Got Talent'. Maar de opmerkelijkste act van de avond was toch de verspreking van Stan Van Samang. "Moest mijn dochter later ...", zo begon hij aan zijn zin, die hij abrupt afbrak toen hij besefte wat hij precies gezegd had.