Deze liefdesoproepen uit vervlogen tijden ontroeren nog steeds

© Unsplash.

We kennen ze allemaal: het meisje dat via Facebook op zoek gaat naar die ene jongen op de trein. De vrouw die via Twitter een zoektocht op poten zet naar haar vakantielief. Als sociale media één voordeel hebben, dan is het wel dat ze ons makkelijker met elkaar in contact brengen. Maar wat als je de ware tegen het lijf liep vóór het internet bestond? Hoe deden tortelduifjes dat vroeger?