7 mannen verklappen wanneer ze wisten dat hun lief De Ware was

Door: ND

30/12/16 - 14u00 Bron: Good Housekeeping

© thinkstock.

Laten we het jaar 2016 in schoonheid afsluiten, door er een portie onvervalste romantiek tegenaan te gooien. Good Housekeeping vroeg verschillende mannen naar het specifieke moment waarop ze wisten dat hun lief de vrouw van hun leven was. Zeven verhalen, het ene al iets romantischer dan het ander: "Mijn vrouw at 42 oesters op restaurant en vroeg daarna nog eens naar de menukaart. Liefde op het eerste gezicht."

Brian uit New York "Ik studeerde mijn laatste jaar rechten, en wij hadden een prille langeafstandsrelatie. Ik word normaal nooit ziek, maar ik had toen iets opgelopen en was dagenlang aan bed gekluisterd. Ik wist dat zij de vrouw van mijn leven was toen ze me verrraste door helemaal van New Jersey naar Connecticut (zo'n 300 km, red.) te rijden om voor me te zorgen. Ook al betekende dit dat ze om 4u 's ochtends de dag daarna moest opstaan om terug te rijden om te gaan werken. Toch had ze nog steeds die enorme glimlach op haar gezicht." Lees ook Met deze app scoor je een flirt op het vliegtuig

Steeds meer vrouwen trouwen ... met zichzelf

Dit is de populairste seksplaat van 2016

August uit Rhode Island "Ik wist al dat ze De Ware was toen ze mijn hand greep om hem vast te houden bij onze eerste date. Ik bleef maar denken: 'ik kan niet geloven dat zij echt is en dat ze ook echt mijn hand vasthoudt'."

John uit San Francisco "Op ons tweede afspraakje at zij hopen snoep en popcorn tijdens de film, die ze doorspoelde met wijn. Daarna gingen we ook nog op restaurant. Ik hoef jullie waarschijnlijk niet uit te leggen dat haar maag compleet overhoop lag. Toen we de taxi naar huis namen, maakte ze haar gordel los en legde haar hoofd op mijn schoot, zonder het te vragen. Het lied 'Everybody Plays a Fool' van The Main Ingredient kwam op de radio en we zongen mee, terwijl ik over haar buik wreef en met mijn vingers door haar haren ging om haar te troosten. Dat was zo grappig en lief tegelijk."

Nathan uit New York "We studeerden nog en zij had mij aangeboden om te helpen bij het studeren van één van mijn examens. We waren al een paar jaar beste vrienden, maar op dat moment besefte ik dat het examen mij niks kon schelen. Ik wilde gewoon bij haar zijn. Ik leunde voorover en kuste haar wanneer ze wilde vertrekken, en sinds toen zijn we een koppel. Dat is nu 13 jaar geleden."

Ben uit Hong Kong "Op onze tweede date, werkte mijn vrouw 42 oesters naar binnen alsof het niets was, en vroeg daarna opnieuw de menukaart. Liefde op het eerste gezicht."

Dominick uit Charleston "We ontmoetten elkaar op de universiteit. Op een avond waren we aan het eten op haar appartement en het viel haar op dat ik probeerde om de barbecuesaus op mijn kip niet te laten raken aan de rest van het eten op mijn bord. Ze zei: "Echt waar, jij zorgt er ook voor dat de verschillende dingen op je bord elkaar niet raken?" Het volgende dat ik mij herinner is dat ze naar haar ouders belde, met de boodschap dat ze haar niet meer konden plagen nu, want ze was niet langer vrijgezel. Het was zo grappig, en het bewijst ook dat we zelfs de kleinste dingen gemeenschappelijk hebben."