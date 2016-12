Met deze app scoor je een flirt op het vliegtuig

Door: ND

Vergeet Tinder, want wat ben je met die app als je op een lange vlucht zit, zonder internetverbinding? De app AirDates komt tegemoet aan dat probleem. Wie graag wat in de lucht wil flirten, kan met behulp van die applicatie contact leggen met medereizigers.

Aan de basis werkt AirDates volgens hetzelfde principe als Tinder: je gaat op zoek naar mensen uit je omgeving die ook wel zin hebben in een al dan niet flirterig praatje. Het probleem met vliegen is dat je in de lucht geen internetverbinding hebt, waardoor je onmogelijk kan communiceren met je Tinder matches. Met AirDates kan je je reisroute delen met anderen, en al op de luchthaven op zoek gaan naar vrienden en dates. Vervolgens kan je hen uitnodigen om te chatten, om die lange wachturen voor en tijdens en vlucht te doden.



Het idee komt van Michael Richards, die zelf vaak lang onderweg is met het vliegtuig voor zijn werk. AirDates functioneert via Bluetooth en een multi-peer wifinetwerk, en legt zo contact tussen de verschillende gebruikers op het vliegtuig. De app wordt momenteel nog verder getest om foutjes eruit te halen, dus voorlopig zal je nog op de goede ouderwetse manier analoog moeten flirten met andere reizigers.



Het enige nadeel? Als je een blauwtje loopt, kan je onmogelijk weglopen. De kans is groot dat je die mislukte flirt nog eens tegenkomt aan de rij van het vliegtuigtoilet...