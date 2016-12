Eindelijk! Fotograaf legt moment vast dat baby plots aan de borst begint te drinken

Koen Van De Sype

29/12/16 - 17u39 Bron: Daily Mail

Twee dagen had kersverse mama Ashley Rockhill al geprobeerd om haar baby te laten drinken aan de borst, maar het wilde maar niet lukken. Ze haalde er een specialist bij en die boekte vrijwel meteen succes. Geboortefotograaf Aleaze Jeavons slaagde erin het adembenemende moment te kieken waarop de baby plots begint te zuigen. Tot verrassing en blijdschap van zijn mama.

Ondanks het feit dat ze al twee kinderen heeft, was het de eerste keer dat de Amerikaanse borstvoeding probeerde. Maar dat bleek minder evident dan gedacht. "Ik wilde het graag doen omdat het mijn laatste kans was", vertelt ze. "We willen het bij drie kinderen houden. En ik wilde achteraf geen spijt hebben dat ik het nooit had geprobeerd. Je hoort veel verhalen, sommige positief, andere negatief. Ik wilde het zelf ondervinden."

Maar na twee dagen vruchteloos proberen was ze de wanhoop nabij. "Ik was uitgeput en gefrustreerd", vertelt ze. "Ik zocht een specialist en vroeg haar om hulp. Ze raadde me aan een spuitje te gebruiken met een kleine buis eraan en Ace de indruk te geven dat ik hem aan het voeden was. En plots lukte het. Ik kon het haast niet geloven, ik was zo opgelucht."



Tranen

En dat is ook te zien op de foto die Aleaze Jeavons nam. "Een uur ervoor was ik nog bijna in tranen en wilde ik het opgeven. Goed dat ik dat niet heb gedaan", aldus Ashley. "Het is niet makkelijk, maar ik ben blij dat ik heb volgehouden. Wat een ongelofelijke ervaring."