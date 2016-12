Kan je kinderen wel verplichten om tante of nonkel een kus te geven?

Door:

29/12/16 - 15u00 Bron: Daily Mail / Het Laatste Nieuws Door: Nina Dillen 29/12/16 - 15u00 Bron: Daily Mail / Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

"Geef nonkel Walter eens een kus, schat," klinkt het lichtjes dwingend op menig familiefeest deze week. Een Nieuw-Zeelandse campagne pleit ervoor om die verplichte kussen en knuffels af te schaffen, en vindt dat kinderen al van jongsaf aan hun eigen grenzen mogen stellen. Ook experten van bij ons sluiten zich aan bij die stelling: "Je verplicht je kinderen beter niet om het te doen. Respecteer hun natuurlijke weerbaarheid," klinkt het.

Grenzen stellen We mogen kinderen niet aanleren om over hun eigen grenzen te gaan Seksuologe Ans Oomen De campagne wekt gemengde reacties op, waarbij tegenstanders opmerken of er niet overdreven gereageerd wordt. Toch sluiten ook Vlaamse experts zich aan bij de basisgedachte van deze Nieuw-Zeelandse actie. "We willen allemaal dat onze kinderen als pubers weerbaar genoeg zijn om 'neen' te zeggen tegen seksuele avances of intieme voorstellen", zo vertelde Ans Oomen enkele maanden geleden al aan onze krant. Zij is seksuologe bij de vormingsorganisatie Jong & Van Zin. "Als we hen op jonge leeftijd verplichten om tegen hun zin lichamelijk contact te maken, leren we hen eigenlijk om over hun eigen grenzen te gaan. Net het omgekeerde van wat we zouden moeten doen, dus."