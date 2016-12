We hechten meer geloof aan vrouwelijke wetenschappers

Door: ND

28/12/16 - 18u00 Bron: Science of Us

Marie Curie won de Nobelprijs voor Natuurkunde (1903) en Scheikunde (1911) © thinkstock.

Vergeet het cliché van een professor met baard, witte jas en een proefbuis in de hand. Als het op wetenschap aankomt, worden oudere vrouwen in de academische wereld hoger ingeschat dan mannen. Ze worden als objectiever, rationeler en intelligenter aanzien dan hun jongere, mannelijke collega's. Dat blijkt uit een studie rond gender en wetenschap aan de universiteit van Tilburg.

Het beroep "wetenschapper" of "onderzoeker" geniet over het algemeen zoveel aanzien, dat zelfs iemand die een witte jas draagt zich automatisch slimmer voelt en gedraagt. Binnen de wereld van de wetenschappers zelf, is er volgens een onderzoek van de universiteit van Tilburg toch een opvallende nuance wat die bewondering betreft.



Op basis van enquêtes bij duizenden internationale academici, concluderen Coosje Veldkamp en haar team dat oudere, vrouwelijke wetenschapsters hoger worden ingeschat op vlak van objectiviteit, ruimdenkendheid, rationaliteit en intelligentie. Dit in vergelijking met jongere en/of mannelijke wetenschappers.



De resultaten van dit Nederlandse onderzoek stellen het stereotype van de mannelijke wetenschapper met baard en witte jas bij. Promovendus Coosje Veldkamp, die onder meer onderzoek voert naar de psychologie van de wetenschapper, voegt eraan toe dat het een goede stap is richting gendergelijkheid, al is er nog werk aan de winkel. "Het is zeker een teken van vooruitgang dat vrouwelijke wetenschappers wereldwijd zo gerespecteerd worden, maar toch is er aan de top van de wetenschap nog steeds een glazen plafond. Tot hier toe wonnen nog maar 17 vrouwen een Nobelprijs voor geneeskunde, chemie of fysica, waaronder twee keer Marie Curie," besluit Veldkamp.