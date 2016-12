Steeds meer vrouwen trouwen ... met zichzelf

© Unsplash.

Het nieuwe jaar staat voor de deur, en dat wil zeggen dat de trouwkoorts weer hoog oplaait. Van pasverloofde koppels die hun bloemstukken en uitnodigingen nog moeten kiezen, over mannen die besluiteloos juwelenwinkel na juwelenwinkel binnenlopen, tot ... vrouwen die gewoon zichzelf hun ja-woord geven.

Zelfhuwelijk-coach - ja, dat bestaat - Abigail Pesta legt uit: het is voor vrouwen die zichzelf graag (willen leren) zien. Ze nemen hun leven in eigen handen, stoppen met het wachten op die mythische ware - al mag hij natuurlijk nog steeds langskomen - en roeien hun huwelijksbootje gewoon zelf naar de overkant.



"Het is een manier om je dromen na te leven," verklaart empowerment coach en mede-verantwoordelijk voor de hele trouw-met-jezelf-hype, Sasha Cagen. Wettelijk is het niet, dus op je belastingsbrief zal je er niets van merken, maar het zou je wel helpen om je doelen op een rijtje te zetten en er echt voor te gaan. En niet alleen de ceremonie heeft dat effect, ook die ring rond je vinger. Of het nu een juweel van 10 euro of het honderdvoudige daarvan, het staat voor één belangrijk ding: wees trouw aan jezelf en doe waar jíj gelukkig van wordt.



Een nobel doel, en in het buitenland wint het dan ook meer en meer aan populairiteit. Zelfhuwelijkbureaus zoals die van Abigail Pesta zijn dan ook geen unicum meer. Wil je zelf ook graag eeuwige trouw beloven aan jezelf? Dan kan je op de website I married me een volledige trouwkit kopen. Voor 50 dollar heb je een zilveren ring, instructies voor de ceremonie en 24 kaartjes die je aan je geloften doen herinneren. Voor het geval je het zelf zou vergeten, en je wederhelft ook.