Een vrouw achter het stuur: Audi doorbreekt stereotypen in reclame

Ooit al een vrouw in de nieuwste Mercedes of BMW zien racen in een reclamespotje? Reclames bulken nog altijd van de stereotypen rond mannen en vrouwen, iets waar Audi Spanje met een nieuwe spot verandering in wil brengen. Jongens die met poppen spelen en vrouwen achter het stuur: met een nieuwe campagne hoopt het bedrijf de klassieke rollen eens om te draaien.

"De pop die ervoor koos om auto te rijden," zo heet een nieuwe reclamespot van Audi Spanje. Daarin springt een Barbie-achtige pop van de sectie met meisjesspeelgoed over naar de "jongenskant", om daar in een blauwe auto te stappen. Ze scheurt ermee door de straten om uiteindelijk terug in de speelgoedwinkel te belanden, waar een jongetje de auto wil kopen met het poppetje erin. "Maar schat, die twee horen niet bij elkaar, toch?", merkt zijn moeder op.



Meisjes met auto's, jongens met poppen

Een vraag waar de reclamespot ons even bij wil doen stilstaan. "Spelen zou niet beïnvloed mogen worden door gender stereotypering," zo verschijnt op het scherm. De spot van Audi past binnen de bredere campagne #CambiemosElJuego van het bedrijf, wat zoveel betekent als "laten we het spel veranderen". Meisjes kunnen ook met auto's spelen en jongens met poppen, dat wil de campagne uitdragen. Uit analyses blijkt dat op Google nog steeds vaker naar "speelgoed voor meisjes" en "speelgoed voor jongens" gezocht wordt, dan naar het algemenere "speelgoed voor kinderen". Lees ook "Ik ben een vrouw en kijk naar porno, en dan?"

