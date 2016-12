Dit is de populairste seksplaat van 2016

Door: redactie

27/12/16 - 08u00

© thinkstock.

Spotify stelt elk jaar een lijst op van de meest gestreamde nummers in de afgelopen twaalf maanden. En Drake komt dit jaar als grote winnaar uit de bus. Seks hadden de gebruikers van de Zweedse streamingdienst dan weer het vaakst op... 'Sex' van Cheat Codes en Kriss Kross Amsterdam.

Alleen in het Verenigd Koninkrijk, werd 'Sex With Me' van Rihanna nog iets vaker afgespeeld.