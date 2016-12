Kristen Stewart datet met Victoria's Secret angel met Belgische roots

Door: redactie

25/12/16 - 18u02

Kristen Stewart. © epa.

Verschillende showbizzsites schrijven dat de 26-jarige actrice Kristen Stewart aan het daten is met Victoria's Secret angel Stella Maxwell. Die laatste woonde tot haar dertiende in België en werd onlangs nog verkozen als meest sexy vrouw ter wereld door de lezers van het magazine Maxim.

Stella Maxwell. © photo news.

De twee werden volgens People Magazine voor het eerst samen gespot op het Met Gala eerder dit jaar in mei, waar ze na afloop samen in een auto stapten. Nu zouden verschillende bronnen de twee ook gespot hebben op de set van Kristens laatste nieuwe film 'Lizzie' in Savannah, Georgië. Stella zou speciaal voor Kristen naar daar afgereisd zijn, en de twee zouden het wel héél goed met elkaar kunnen vinden.



Haar naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, toch is de half-Belgische Stella Maxwell geen onbekende meer in de modewereld. Ze stond al model voor grote namen als H&M, Chanel, Marc Jacobs en Moschino. Maar het was pas in 2015 toen ze een zogenaamde angel werd van het Amerikaanse lingeriemerk Victoria's Secret dat het grote publiek haar leerde kennen. Maxwell woonde tot haar dertiende in ons land, daarna verhuisde ze naar Nieuw-Zeeland.