Blijft je vriend(in) slapen voor kerst? Dit zijn de grootste afknappers in huis

De feestdagen zijn ook vaak de periode dat je casual relatie een stukje serieuzer wordt. Er zijn immers families om te bezoeken, of misschien blijft je vriend(in) wel voor het eerst slapen. In dat laatste geval lees je beter dit artikel eens goed. Dit zijn namelijk de grootste afknappers bij een eerste huisbezoek volgens Redditors.

Bedenkelijke bedden

Niet dat er een splinternieuw hemelbed moet staan, maar als je 27 bent en je slaapplaats is nog steeds een matras op de grond, dan maak je geen al te beste indruk. En nee, een luchtmatras telt niet. Je vriend(in) verdient minstens een lattenbodem.



Kale koelkasten

Als je partner voor het eerst komt slapen, moet je wel zorgen dat je de basics in huis hebt (in geval van nachtelijke cravings). Een lege frigo is niet indrukwekkend, maar wel nog altijd beter dan een frigo met enkel bier en Red Bull erin.



Besmeurde badkamers

Hygiëne is belangrijk, en dat geldt ook voor je interieur. Een stoffige kast, daar zal niemand over vallen, maar zorg alsjeblieft dat je wc eens een poetsbeurt gehad heeft. Én dat er voldoende wc-papier aanwezig is.



'Sexy' souvenirs

Niet alle vriendinnen vinden het even leuk om aandenken aan je vorige vlam te zien in huis. Dat geldt voor foto's van jullie samen, maar zéker als het gaat om achtergelaten lingeriesetjes of iets dergelijks.



Bedoezeld beddengoed

Je beddengoed hoort eigenlijk om de twee weken gewassen te worden. Maar zelfs al is het niet zo lang geleden: een vers paar lakens is toch geen slecht idee als er voor het eerst iemand blijft overnachten. Kwestie van de nacht met een positief gevoel te starten.