Dit is het acceptabel aantal bedpartners volgens vrouwen en mannen

Door: redactie

23/12/16 - 08u00 Bron: The Independent

Slaapt een vrouw met een aantal mannen dan is ze een slet, duikt een man met veel vrouwen in bed dan is hij een held. Dit hopeloos seksistische cliché is voor veel mensen helaas nog steeds de norm, al blijkt nu uit een nieuw onderzoek dat beide geslachten te veel bedpartners bij de ander maar matig kunnen waarderen.