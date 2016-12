Skinny dippen en sensuele massages: dit wenst onze sekscolumniste in 2017

Door: redactie

25/12/16 - 16u30

Sexy Sundays Onze columniste houdt niet van goede voornemens, wél van een sexy wishlist. Want met kerst valt er veel meer te jingle'n dan enkel de ballen in je boom. " Behalve meer seks - less is more gaat nòòit op in de slaapkamer - wens ik mezelf én jullie deze opwindende activiteiten toe."

Ook in 2017 verkies ik een portie ochtendseks om die gemiste ochtendwork-out te compenseren. Eindejaarslijstjes, daar doe ik niet meer aan mee. Want goede voornemens maken is verloren tijd, ik hou me er toch nooit aan. Zo ben ik er na vijf jaar nog niet in geslaagd om 's ochtends vroeger op te staan om te sporten - dat betekent met andere woorden dat ik er zo'n 1.800 ochtenden in gefaald ben - en drink ik drie jaar na mijn besluit om zo weinig mogelijk koffie te drinken meer koffie dan ooit. Dus dit jaar heb ik me voorgenomen om vanaf januari gewoon op exact dezelfde manier door het leven te blijven sukkelen als dit jaar, met thermos koffie in de hand en een portie ochtendseks om die gemiste ochtendwork-out te compenseren. Lees ook "Ik ben een vrouw en kijk naar porno, en dan?"

Na een jaar lang columns bedenken neem ik een korte schrijfvakantie om me weer volledig op de praktijklessen inzake de horizontale tango te storten Wat ik wél heb opgesteld, is een wishlist met zes sexy to do's die ik mezelf én jullie toewens, bij wijze van klein geschenkje aan mezelf en als voorlopig afscheidscadeautje voor jullie. Want na een jaar lang columns bedenken neem ik een korte schrijfvakantie om me weer volledig op de praktijklessen inzake de horizontale tango te storten. Mijn liefste belooft namelijk al lang om samen op dansles te gaan, en een variant waarvoor je je bed niet uithoeft, lijkt me een puike optie. Bovendien is het er nog altijd niet van gekomen om die lenige kamasutrahoudingen uit te testen, en liggen mijn seksspeeltjes te verpieteren in de schuif. Tijd voor meer actie, dus.

Behalve meer seks - less is more gaat nòòit op in de slaapkamer - wens ik mezelf én jullie deze opwindende activiteiten toe. Opdat 2017 een jaar vol liefde, vrolijkheid, steenharde ochtenderecties en gillende orgasmes wordt. Zo krijg je het in die koude wintermaanden toch weer lekker warm.

1. Een handgeschreven liefdesbrief, minstens één pagina lang. Wat heeft dàt nu met seks te maken, denken jullie vast, maar ik herinner me nog levendig het effect van een passionele, pikante liefdesverklaring in briefvorm, een paar jaar geleden met Valentijn. Het effect van pen en papier op de natheid van je slipje is niet te onderschatten, dat kan ik je wel vertellen!

© thinkstock. 2. Een sensuele massage met happy end. Door wie of waar je die laat doen, dat moet je zelf weten. Er zijn salons waar je in een elegante omgeving en op een niet-vunzige manier tot een hoogtepunt gemasseerd wordt. Er zijn natuurlijk ook niet-elegante adresjes waar dat wél op een vunzige manier gebeurt, het hangt er vanaf wat jij wil, natuurlijk. Zelf laat ik me enkel door mijn liefste bepotelen, al betekent dat dat hij best begint te oefenen op zijn massagetechnieken. Toen we nog maar pas samen waren, heeft hij enthousiast youtubefilmpjes bekeken om de 'effleurage' en 'petrissage' onder de knie te krijgen, maar na één halve poging had hij er geen zin meer in. Gelukkig is hij al wel bedreven in het fingerspitzengefühl, dus dat komt vast helemaal goed.

3. Een bezoekje aan een rendez-vous hotel. Zoals jullie vorige week konden lezen in het verslag van mijn liefste, houdt hij van het ruigere werk, het type seks waarvoor het woord 'neuken' werd uitgevonden. Voor mij is het ook heel opwindend om zo stevig aangepakt te worden, maar soms vind ik het moeilijk om in de juist stemming te komen. De ene keer ben ik te emotioneel en wil ik liefst van die cocoonseks, waarbij je als monchichi-aapjes aan elkaar geklemd heen en weer schommelt, de andere keer ben ik gewoon te druk met werk/afwas/stofzuigen om even in de rol van sexy maîtresse te kruipen. Maar in zo'n hotelkamer met blacklights en spiegels aan het plafond lijkt me dat een kleine moeite.

via GIPHY 4. Skinny dipping op een warme (zéér warme) zomernacht. Niks zo leuk als het gevoel van water en de huid van een sexy man tegen mijn lijf. Al zijn er wel een paar vereisten: ik ren enkel naakt een zee in - géén zwembad met chlooraroma - en die zee moet aan een ver en exotisch strand liggen. Het wordt met andere woorden vooral een duur skinny dipavontuur.

5. Het lijf van mijn liefste gebruiken als bordje voor een bescheiden fruitsla. Geëxperimenteer met chocoladesaus of eetbare onderbroekjes vind ik vies. Maar mijn liefste mooi uitstallen en beleggen met hapklare stukjes fruit (van het seizoen, denk aan het milieu) die ik vervolgens één voor één van zijn mooie lichaam pluk met mijn lippen, dat lijkt me wel behoorlijk geil. En misschien wel het perfecte dessert op kerstavond, die we traditiegetrouw met twee vieren met oesters en champagne, gekleed in lingerie. Wat overigens òòk een aanrader is.