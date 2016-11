Pascale Naessens: "Als je moet werken aan je relatie, kan je er beter mee stoppen"

© belga.

"Ken je het zinnetje 'Je moet wérken aan je relatie'? Heb ik een bloedhekel aan." Pascale Naessens windt er geen doekjes om tijdens haar interview met De Morgen. Daarin heeft ze het uitgebreid over haar levensvisie, onder meer op relaties. "Een relatie zonder romantiek, ik kan me dat niet voorstellen."

"Relatietherapeuten hebben het nogal vaak over 'de mythe van de romantische liefde'", klinkt het in De Morgen. "Maar ik vind romantiek in een relatie essentieel. Paul en ik leggen de lat op dat gebied erg hoog voor elkaar. En terecht. Als de romantiek tussen ons verdwenen zou zijn, zou Paul alleen nog mijn maatje zijn. Maar wie mijn maatje is, is mijn man niet. Een huwelijk zonder romantiek, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Als je moet werken aan je relatie, kun je er beter mee stoppen, vind ik."



Zelf heeft ze ook getwijfeld aan haar relatie. "Toen ik jaren geleden voor Paul koos, was dat niet evident. Iedereen had er een uitgesproken mening over, op een bepaald moment begon ik zelfs te twijfelen: 'Misschien moet ik er toch maar een punt achter zetten.' Maar ik heb dat niét gedaan en soms, wanneer Paul en ik samen zijn, kan ik nog altijd op dat moeilijke moment terugblikken en denken: ik heb destijds kéíhard de juiste keuze gemaakt."



