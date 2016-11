Liefjes uit de kleuterklas vinden elkaar 30 jaar later terug... en trouwen

Het verhaal van Amy Giberson en Justin Pounders leest als een sprookje. Ze leerden elkaar kennen in de kleuterklas, waar het liefde op het eerste (kinder)gezicht was. Nu, meer dan 30 jaar later, stapten ze in het huwelijksbootje.

Een dikke 30 jaar geleden waren Amy en Justin de beste vriendjes in de kleuterklas. Maar zoals dat zo vaak gebeurd, verloren de twee elkaar uit het oog. Ze gingen elk naar een andere school en verhuisden beiden naar een andere plek. Niet veel later herinnerden ze zich nauwelijks wie de ander was.



Twee jaar geleden wendde de single Justin, die een onsuccesvol liefdesleven kende, zich dan tot datingwebsites in de hoop daar iemand te leren kennen. Tijdens het snuisteren tussen de foto's op Match.com stuitte hij algauw op die van Amy. En hij voelde zich naar eigen zeggen meteen tot haar aangetrokken.



Oude foto's

Amy voelde duidelijk hetzelfde. "We stuurden elke dag berichtjes en belden elkaar tot aan onze eerste date op restaurant. Toen ik hem daar omhelsde, was het alsof ik hem al heel mijn leven kende." De twee werden smoorverliefd en startten een relatie. Maar pas een jaar later beseften ze dat ze elkaar al heel lang kenden.



"We zaten in de auto te praten over onze jeugd. Justin merkte op dat hij mijn naam zo mooi vond omdat het hem deed denken aan een meisje dat ook Amy heette, waarmee hij in de kleuterklas had gezeten." De twee beseften toen dat ze vroeger naar dezelfde school gingen, en vroegen hun ouders om foto's te zoeken van die periode. En jawel, er werd een foto gevonden waar de twee samen opstonden. "Ik begon gewoon te huilen. Als dat geen teken was dat we voor elkaar gemaakt waren, weet ik het ook niet meer."