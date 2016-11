Een avontuurtje op vakantie? Lees dan eerst deze 10 vreemde 'sekswetten'

Door: redactie

Voor veel mensen zorgt de combinatie van vakantie en een nieuwe omgeving ook voor een libidoboost. Maar voor je in een ander land tussen de lakens (of ergens anders) duikt, lees je beter eerst eens deze vreemde - en vaak heel specifieke - 'sekswetten' van over heel de wereld. Voor je een nachtje op het politiekantoor belandt...

1. Alabama

Als je ooit in deze Amerikaanse staat belandt, laat je maar beter je seksspeeltjes thuis: ze zijn er immers compleet illegaal. Arizona is dan een betere keuze: daar mag je er toch al twee bezitten.



2. London

In de Britse hoofdstad is het verboden om seks te hebben op een geparkeerde motorfiets. Het is maar dat je het weet. Wij vermoeden (en hopen) trouwens dat hetzelfde geldt voor een rijdend exemplaar.



3. Liverpool

Topless zijn in het openbaar? Dat mag in Liverpool alleen in tropische viswinkels.



4. Indiana

In deze Amerikaanse staat is orale seks voor alles en iedereen verboden.



5. China

Wie in China naakt rondloopt in zijn eigen hotelkamer, gaat in de fout. Tenzij je een man bent dan. Vrouwen mogen enkel hun kleren uittrekken in de badkamer.



6. Maryland

Wie het stadje Halethorpe bezoekt, neemt maar beter een stopwatch mee. Kussen in het openbaar is toegelaten, maar het gebeuren mag niet langer dan een minuut duren. Idaho is gelukkig wat minder streng: daar ligt de limiet op 18 minuten.



7. Georgia

In deze staat is seks buiten het huwelijk nog steeds strafbaar. Wie daar een onenightstand overweegt, vraagt zijn partner dus maar beter of die getrouwd is of niet.



8. Minnesota

Naakt slapen is hier absoluut verboden, dus vergeet je pyjama niet in te pakken! Het is hier trouwens ook verboden om seks te hebben met een levende vis, al hopen we dat je dat niet van plan was.



9. Bangladesh

Voor je in dit land een film bekijkt, moet je weten dat het verboden is om een exemplaar te bekijken met een liefdesscène erin. En als er een acteur uit het land in meespeelt, is zelfs kussen verboden.



10. Guyana

In Georgetown neem je maar beter een badpak mee: naakt baden in het openbaar is ten strikste verboden. De overheid is wel zeer inventief als het op de straf aankomt: je krijgt dan een laag verf over je heen gegoten en wordt buiten de stad gebracht. Vandaar moet je maar zelf zien hoe je weer thuis (en gekleed) geraakt.