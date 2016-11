"Zonder duidelijke ja is het verkrachting. Altijd"

Door: redactie

26/11/16 - 05u55

© thinkstock.

Cijfers over seksueel geweld en hoe de Belgen erop reageren, veroorzaken ophef. Vier op de tien denken dat seks zonder toestemming in bepaalde situaties gerechtvaardigd is. En vrouwen hebben, zo lijkt het, nog het meeste begrip. "Ronduit onthutsend", zegt Elke Sleurs, staatssecretaris én gewezen gynaecologe die vroeger zelf de slachtoffers mee opving.

Het is het jongste rapport van de Eurobarometer dat schokt. België scoort daarin slechter dan Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Tsjechië als het gaat over het goedpraten van seksueel geweld. Liefst 40% blijkt dat te doen. In Frankrijk is dat 'maar' 31%, in Nederland 15%. Verschrikkelijk, vindt onder meer het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. "Voor seks moet een duidelijk 'ja' gegeven worden. Anders is het verkrachting. Altijd." Situaties waarin de ondervraagden een 'rechtvaardiging' zien voor seksueel geweld zijn bijvoorbeeld 'vrijwillig mee naar huis gaan na een feestje of afspraak', 'dronken zijn of drugs gebruiken' en 'sexy kleding dragen'.



Voor het onderzoek werden 28.818 Europeanen ondervraagd, onder wie 1.029 Belgen. Opmerkelijk: vrouwen leken nog vaker begrip te tonen in die bepaalde situaties. "Dat is zo typisch, helaas", reageert staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA). Zij had ze zo vaak voor zich, vroeger, toen ze nog gynaecologe was, in haar kabinet in het UZ Gent, de vrouwen die ook als slachtoffer zichzelf met de vinger wezen. "'Wat heb ik gedaan dat ik verkracht ben?', was zo vaak hun eerste vraag. En dan begonnen ze meteen te vertellen 'dat ze zelf ook wel een glaasje hadden gedronken'. Of 'dat ze inderdaad nog laat alleen over straat liepen'. Alsof dat ertoe doet."



Dat het hoge Belgische cijfer van de Eurobarometer gisteren in loop van de dag wel iets gerelativeerd werd - de vraagsteling in de Belgische enquête is mogelijk dubbelzinnig te noemen, zo gaf de onderzoeker bij navraag door onze collega's van De Morgen overigens toe - vindt Elke Sleurs er niet eens toe doen. "Of er nu 40, 30 of 50% 'begrip' is voor seksueel geweld, het is victim blaming! Ik doe er niet aan mee. En niemand zou dat mogen doen. Begrip voor verkrachting is nooit gepast."



De staatssecretaris wijst op de verschillende gevolgen van seksueel geweld. Het hele verhaal leest u in onze Pluszone. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.