"Elke drie dagen sterft iemand aan de gevolgen van partnergeweld"

Door: redactie

24/11/16 - 20u10 Bron: Belga

video Om de drie dagen sterft er in ons land iemand aan de gevolgen van partnergeweld. Dat zegt de Beweging tegen Geweld van de vzw Zijn. De vzw lanceert daarom, met de steun van de Vlaamse overheid, een confronterende campagne. Onder de noemer #KIJKNIETWEG wordt een filmje verspreid dat mensen aanspoort om "het taboe te doorbreken, erover te praten en niet weg te kijken".

De Beweging tegen Geweld wil met haar campagne vooral het "taboe rond partnergeweld" doorbreken. "We praten er niet over. We doen liever alsof het niet bestaat", zegt Koen Dedoncker van de vzw Zijn. "Maar zo komen gezinnen die ermee te maken krijgen, in een spiraal van geweld terecht die steeds erger wordt. Het is noodzakelijk om vroeger in te grijpen", klink het.



Volgens de vzw krijgt een op de zeven gezinnen in ons land met familiaal geweld te maken. "Onderzoek toont bovendien aan dat de slachtoffers gemiddeld pas na 35 incidenten aangifte doen bij de politie, wat betekent dat ze twee jaar in een gewelddadige relatie zitten vooraleer ze hulp zoeken", zo staat te lezen in een persbericht.



"Er is altijd wel iemand die weet heeft van het geweld, maar niemand praat erover omdat we ons niet willen bemoeien of omdat we schrik hebben om het nog erger te maken", zegt Mieke De Schepper van vzw Zijn. "Maar het is essentieel om wél actie te ondernemen."



Het campagnefilmpje gaat gepaard met met stappenplannen voor zowel getuigen, slachtoffers als daders van partnergeweld, om hen de weg te wijzen naar de verschillende hulplijnen. Daarnaast staan er in verschillende steden ook muzikale voorstellingen van Ernst Löw en Deborah Ostrega gepland, met als doel partnergeweld bespreekbaar te maken bij een breder publiek.



Tot slot spoort de vzw slachtoffers of getuigen aan om gevallen van familiaal geweld te melden bij de hulplijn 1712 voor misbruik, geweld en kindermishandeling van de Vlaamse overheid.