Je kan beter huwen dan wettelijk samenwonen

Door: redactie

23/11/16 - 21u44 Bron: vtmnieuws.be

video

Koppels die wettelijk gaan samenwonen, zouden dezelfde bescherming moeten krijgen als koppels die voor de wet trouwen. Dat vindt kamerlid Sonja Becq (CD&V). Steeds meer mensen kiezen voor wettelijk samenwonen, maar vaak weten ze niet dat de wettelijke bescherming lager is dan bij een huwelijk.



Vorig jaar zijn meer mensen wettelijk gaan samenwonen dan dat er mensen getrouwd zijn. Zolang je samenblijft, maakt het geen verschil. Maar als het tot een breuk komt, is er wel degelijk een verschil.



Ook als een van de partners sterft, is er een verschil. In een huwelijk erft de overlevende bijvoorbeeld altijd de woning. Bij wettelijk samenwonen erft de partner enkel het vruchtgebruik. Hij of zij mag er dus blijven wonen, maar wordt geen eigenaar.