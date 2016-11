Waarom sommige vrouwen luid in bed zijn

Door:

22/11/16 - 23u00 Bron: CNN Door: Ellen Provoost 22/11/16 - 23u00 Bron: CNN

© Thinkstock.

Een vrouw die van seks geniet, die kreunt. Dat is het idee dat we in het westen hebben dankzij Hollywood- en pornofilms. Britse onderzoekers hebben ontdekt waarom bepaalde mensen geluid maken tijdens een vrijpartij en anderen niet. Maar het heeft niet noodzakelijk met een orgasme te maken.

Wat zegt het onderzoek? In 2011 publiceerden onderzoekers aan de universiteit van Lancashire en Leeds een onderzoek over gekreun tussen de lakens. Ze vroegen toen aan 71 seksueel actieve heteroseksuele vrouwen tussen 18 en 48 jaar welke geluiden ze maakten tijdens het vrijen. Daaruit bleek dat veel dames wel kreunden, maar niet per se vanwege orgasme. 66 procent zei dat ze het deden om hun partner te helpen sneller tot een hoogtepunt te komen, 87 procent deed het om zijn zelfvertrouwen een boost te geven.



De onderzoekers schreven toen: "De meeste vrouwen komen klaar tijdens het voorspel. Maar ze kreunen het vaakst tijdens de ejaculatie van de man. Vrouwen maakten ook geluid om hun eigen verveling, vermoeidheid of pijn tijdens het vrijen te verdoezelen." Deze scène uit de film 'When Harry met Sally' onderstreept het idee dat kreunen gepaard gaat met seksueel genot. © Kos.

Andere luide primaten Maar vrouwen zijn niet de enige primaten die kreunen tijdens het vrijen. Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwelijke bavianen ook verschillende seksgeluiden maken. Die veranderen en worden complexer naarmate de vrouwtjes vruchtbaarder worden in hun cyclus, ook maken ze een ander geluid wanneer ze met een mannetje paren dat hoger op de sociale ladder staat. Vrouwelijke makaken roepen ook als ze hun partner willen stimuleren om sneller tot een hoogtepunt te komen.





Geen wijze tactiek Kristen Mark, een seksuologe en onderzoekster aan de universiteit van Indiana, zei eerder deze week aan Amerikaanse CNN dat er niet veel onderzoek is gebeurd naar dit onderwerp. "De media verspreiden het idee dat kreunen gepaard gaat met seksueel plezier. Daarom hebben vrouwen geleerd dit te doen tijdens de seks om hem een duwtje in de rug te geven. Mannen associëren deze bedgeluiden namelijk met een orgasme." Maar seksuologe Patty Brisben benadrukt dat je jezelf geen plezier doet met het faken van een orgasme. "Je geeft je partner het signaal dat hij goed bezig is, terwijl dat eigenlijk niet het geval is."