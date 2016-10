Waarom iedere ouder 'samsonseks' zou moeten hebben

© thinkstock.

Als ouder is het niet evident om tijd voor elkaar te vinden, het is iets dat veel mama's en papa's aan de levende lijve ondervinden. Ongestoord van elkaar genieten, dat bestaat niet meer, weet ook Ingrid Renders. "Tenzij wanneer kinderen voor de televisie zitten."

Deze morgen hield Ingrid, één derde van het online ouderscollectief Maison Slash, een pleidooi voor het woord 'Samsonseks'. Haar bedoeling: de term bombarderen tot woord van het jaar én meteen heel wat ouders een hart onder de riem steken. "Het is relevant voor heel veel ouders," vertelde ze op Radio 1. "Want wanneer kan je nog van elkaar genieten zonder gestoord te worden door je kinderen?" Het sleutelmoment is volgens haar wanneer de kinderen 's ochtends voor de televisie zitten. "Noem het Samsonseks, of Netflix- of Disneyseks. Iedere ouder weet precies waarover ik het heb, en nu is er ook officieel een woord voor," klinkt het.