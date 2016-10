Dit is wanneer vrouwen het meeste zin hebben in seks

Door: redactie

17/10/16 - 18u30 Bron: The Guardian

© thinkstock.

Wanneer en hoe vaak een vrouw zin heeft in seks is complexe materie en verschilt natuurlijk individueel. Maar twee weken voor de eisprong zijn vrouwen over het algemeen het meeste ontvankelijk voor een vrijpartij. Biologisch gezien is dat ook de interessantste periode, omdat vrouwen dan op hun vruchtbaarste zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van California.

Evolutionair voordeel De wetenschappers concludeerden 2 dingen uit hun onderzoek. Hoe meer oestradiol wordt aangetroffen bij de vrouwen - een oestrogeen - hoe meer de vrouw zin had in seks de twee dagen daarna. Progesteron leek het tegenovergestelde effect te hebben en onderdrukte het seksueel verlangen zo'n 2 dagen. Deze twee hormonen fluctueren tijdens de menstruatiecyclus. Het komt erop neer dat vrouwen het meeste zin hebben in seks tijdens hun ovulatie, wat zo'n twee weken is voor de menstruatie uitbreekt. Evolutionair gezien een groot voordeel, want dan zijn vrouwen ook het vruchtbaarste.