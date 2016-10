Onze columniste over de sexy verpleegster-fantasie: heb je eigenlijk wel zin als je aan het zorgen bent?

door: Prinses TamTam

Sexy Sundays Niets helpt je zo goed over een medische dip heen als een portie 'word snel beter seks'. Al moet het wel wat voorzichtiger, die wonde die nog moet helen weet je wel. Maar hoe meng je tedere gevoelens met opwinding? Onze columniste zocht het uit.

Ik kan niet zomaar overgaan van kwaad en colèrig naar geil en gewillig, want als ik boos ben, duurt het héél lang voor ik weer bedaar. Make-up seks, dat is echt niks voor mij. Al die verhalen over koppels die een gigantische ruzie amper hebben uitgepraat en al hevig tongend richting slaapkamer stommelen... ik snap niet hoe ze het doen. Ik kan niet zomaar overgaan van kwaad en colèrig naar geil en gewillig, want als ik boos ben, duurt het héél lang voor ik weer bedaar. Ik ben zo iemand die bijna niet meer kwaad is, tot ze zich herinnert waarom ze precies kwaad werd, om opnieuw in een furie te ontsteken. Je moet dus wat geduld hebben om mij weer rustig te krijgen. En eens dat gebeurd is, wil ik liefst knuffelen en met mijn snotterige neus in zijn nek huilen, terwijl hij over mijn rug wrijft en zegt dat het allemaal weer goed komt. Dan ben ik niet in staat om te denken aan seks, laat staan om als een hupse Jane meteen weer aan zijn liaan te slingeren. En daarbij: ik denk niet dat hij veel zin zou hebben in die snotneus.



Tedere gevoelens en opwinding, het blijft voor mij een moeilijke combinatie. Als mijn hond in dezelfde kamer ligt te slapen (zelfs al heeft hij zich, zoals gewoonlijk, met zijn achterwerk naar mij gekeerd) en mijn liefste begint suggestief tegen me aan te schurken, moeten we eerst naar een andere kamer verhuizen voor er meer kan gebeuren. Want die moedergevoelens voor dat kleine diertje en die dierlijke gevoelens voor dat niet zo kleine lekker beest krijg ik niet gecombineerd in mijn hoofd. Het is het één of het ander.

"Als je te moe bent voor stevige seks, is knuffelseks zo af en toe ook leuk, niet?"

Ik kon hem één uur per dag bezoeken in het ziekenhuis, een uur dat we zachtjes knuffelend in zijn oncomfortabele éénpersoonsbed doorbrachten. Maar dan gebeurde dit: mijn liefste moest een tijd geleden onverwacht onder het mes en lag vervolgens compleet uitgeteld een paar dagen in zo'n duffe ziekenhuiskamer, waar ik hem - door een combinatie van werkverplichtingen en het toegestane bezoekuur - maar één uur per dag kon zien. Een uur dat we zachtjes knuffelend in zijn oncomfortabele éénpersoonsbed doorbrachten, met enkel een flinterdun gordijntje tussen ons en de medekamerbewoner, een oude man die hardhorig was, maar toch alles wat aan onze kant van het scherm gebeurde verdacht goed verstond. Niet dat er veel te verstaan viel, want zelfs al hadden we een frisky bui voelen opkomen, dan mocht er toch niets gebeuren omwille van de operatiewonden. Bovendien was ik zo opgelucht dat alles goed was afgelopen, dat ik mijn liefste even op dezelfde manier bekeek als onze schattige puppy: broos en breekbaar. Een oase van tedere gevoelens.

Hij begon wel zin te krijgen in een ander soort verzorging, merkte ik aan de 'stoute verpleegster'-mopjes. Toen hij terug thuis was, wist ik dus even niet hoe ik het moest klaarspelen. Langs de ene kant wilde ik hem verzorgen en aaien en eten brengen en toestoppen voor zijn middagdutje. Maar langs de andere kant begon hij wel zin te krijgen in een ander soort verzorging, merkte ik aan de 'stoute verpleegster'-mopjes. En hoewel mijn hart gevuld was met tederheid en moedergevoelens, begon ik af en toe toch ook weer een scheutje zin voelen. We moesten nog voorzichtig zijn, maar een drietal dagen nadat hij weer thuis was, hebben we hele fijne seks gehad, waarbij ik me eerst over mijn kleffe gedachten moest heenzetten, en hij vooral moeite moest doen om het rustig te houden. Met die wonden, weet je wel.



Het resultaat: blauwe plekken bij hem - "jouw buikspieren even niet gebruiken!" hoor ik de dokter nog zeggen - en een hartje vol verliefde en niet-zo-tedere gevoelens bij mij. Word-snel-beter seks is eigenlijk het tegenovergestelde van make-up seks, bedacht ik me terwijl we heel voorzichtig knuffelden, en hij al gauw in slaap sukkelde door de medicatie. De vrijpartij is even zacht en teder als onze gevoelens voor elkaar, en net extra intens omdat je uit zo'n gevoelige, liefdevolle periode komt. Zou hij nu ook het gevoel hebben dat zijn hart bijna ontploft van kwetsbaarheid? "Volgende keer geef ik je weer een extra stevige beurt!" hoor ik hem plots mompelen. Ik denk dat hij snel weer beter zal zijn...