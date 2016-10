Vrouwen gaan vaakst vreemd op het werk (en zeker in een bank)

Door: BHL

14/10/16 - 10u51 Bron: Eigen berichtgeving

© Thinkstock.

65 procent van de vrouwen die vreemdgaan, doet dat op het werk. Dat blijkt uit een rondvraag bij meer dan 5.000 vrouwen die lid zijn van Victoria Milan, de datingsite voor wie een affaire zoekt.

Vreemdgaan op het werk, waarom zouden vrouwen dat doen? "Het is spannend, leuk en makkelijk, want je kan je op kantoor verstoppen zonder een andere plek op te zoeken", motiveren de ondervraagden. Toch raadt 85 procent van hen een affaire op het werk af. Want wanneer het slecht afloopt, moet je nog elke dag op het gezicht van die collega kijken. Bovendien kan geroddel ervoor zorgen dat je partner je slippertjes vlugger ontdekt. Victoria Milan keek ook naar het beroep van zijn leden en stelde een top 10 op van sectoren waarin vrouwen het vaakst vreemdgaan. Hieronder het lijstje:



1. Financiën

2. Luchtvaart

3. Gezondheidszorg

4. Bedrijfsleven

5. Sportwereld

6. Kunst

7. Nachtleven

8. Communicatie

9. Juridische sector

10. Overige